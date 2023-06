Twintig dorpshuizen strijden mee om titel Dorpshuis van het jaar 2023

Twintig dorpshuizen in Drenthe hebben zich aangemeld voor de verkiezing Dorpshuis van het jaar 2023. De inzendingen komen uit tien verschillende gemeenten.

Volgens de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) hebben dorps-, buurthuizen en MFC's 'hun best gedaan' om een goede aanvraag in te dienen. Zo zijn er fotocompilaties ingestuurd, maar zijn er ook dorpshuizen die een filmpje hebben gemaakt of een lied hebben gecomponeerd.