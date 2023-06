Waar werd het gebied rondom hunebed D29 voor gebruikt? De RUG doet diepgravend onderzoek

Op een steenworp afstand van elkaar liggen de hunebedden D28 en D29, ten noorden van Borger. Bij D28 werden in het verleden opgravingen gedaan, maar bij hunebed D29 en het terrein om de hunebedden werd nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) brengen daar volgende week verandering in.

Onderzoekers en studenten beginnen maandag met een archeologisch onderzoek op het terrein bij hunebed D29 nabij Borger. In vier weken tijd hopen ze antwoord op de vraag te krijgen waar het gebied rondom het hunebed in het verleden voor werd gebruikt? Woonden er bijvoorbeeld mensen en liggen er in het gebied om het hunebed ook mensen begraven?