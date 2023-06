Bagnaia onthult 'zijn' tegel voor TT Legends Walk of Fame

Volgens de Italiaanse coureur is het TT Circuit een van z'n favoriete circuits ter wereld. "Ik denk dat mijn mooiste herinneringen ook hier zijn ontstaan", vertelt hij trots. "Assen is ook de enige plek waar ik in alle drie de racecategorieën heb gewonnen." Bagnaia won namelijk niet alleen vorig jaar, maar ook in 2018 (Moto2) en 2016 (Moto3).

Hij heeft dan ook zin in de race van dit weekend. "Ik ben elke keer blij als ik hier ben. Ik kijk ernaar uit." Bagnaia is ook dit jaar weer favoriet voor de winst in Assen en de uiteindelijke wereldtitel. De 26-jarige coureur won dit seizoen drie van de tot nu toe zeven races, namelijk in Portugal, Spanje en Italië. "Onze motor is goed voorbereid voor deze race. Mijn stijl past ook nog eens goed bij dit circuit. Ik heb er zin in."