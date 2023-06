Omwonenden: ‘Drie maanden Pauperparadijs voor de deur is te lang’

"Wij moeten het maar accepteren, vijf avonden in de week tromgeroffel, gekrijs en muziek. En dat drie maanden lang. Onze zomermaanden, de mooiste periode van het jaar, zijn weer verknald", zei een van de buurtbewoners donderdag tegen de rechter in Groningen. Tegenpartij is de gemeente Noordenveld die de vergunningen had afgegeven.

Drie families stapten naar de rechter om bezwaar te maken tegen de nieuwe theaterreeks van het Pauperparadijs, die pal voor hun woningen in Veenhuizen wordt gehouden. Voor het derde jaar worden zij geconfronteerd met 55 voorstellingen op enkele tientallen meters afstand van hun woning. De eerste voorstellingen zijn al geweest. De bewoners ervaren vooral geluidsoverlast. "Het is al zover dat we kunnen horen wanneer de acteurs fout zitten", zegt een buurman.

Belofte

Tijdens de voorbereidingen van de eerste theaterreeks in 2016 trokken de buurtbewoners al bij de gemeente Noordenveld aan de bel. De toenmalige burgemeester Hans van der Laan deed volgens de buurtbewoners de belofte dat het voor één jaar was gegund. Maar in 2017 stond het theaterspektakel opnieuw bij hun voortuin opgesteld. De nieuwe burgemeester Klaas Smid kende de belofte van zijn voorganger niet.

Verplicht binnen zitten

Een gang naar de rechter bracht de omwonenden geen verlichting. Het verzoek de vergunning in te laten trekken werd afgewezen. Opnieuw zaten de omwonenden op de mooie zomerdagen verplicht binnen, vanwege geluidshinder. Daarna gooiden corona en het stikstofbeleid roet in het eten van de stichting Het Pauperparadijs. En beleefde de buurt een rustige zomer.

Geen moment rust

De rechter wilde van de eisende partijen weten waar zij nu het meeste mee zitten. "Het geluid en dat voor zo'n lange periode", was het antwoord. Het gevangenismuseum organiseert meer. "Maar dat is voor een dag of hooguit een weekend. Dat vinden wij acceptabel." De omwonenden ervaren nu geen moment rust meer, zeggen ze. De rechter liet om die reden een geluidsonderzoek doen. "Ik had zelf wel willen luisteren, maar dat is niet objectief", zei ze. De inkt van het rapport was amper droog toen dit op zitting werd overhandigd.

'Enige overlast'

Uit dat onderzoek blijkt dat de geluidsnormen niet worden overschreden. Die vallen in de categorie 'enige overlast'. "Enige overlast die drie maanden duurt", zei Erwin Erkamp als woordvoerder van de eisers. Hij opperde het maximale geluidsniveau met drie decibellen te verlagen. Dat is onmogelijk, zei Wolter Lommerde van de stichting Het Pauperparadijs. Dit zou ten koste kunnen gaan van de beleving van de voorstelling. Hij wil wel met de geluidstechnicus om tafel, of er iets aan de tonen met lage frequenties kan worden gedaan.