Assen harkt minder geld aan TT Taks binnen van campings dan gehoopt

Assen heeft vorig jaar met de TT Taks voor campings en hotels veel minder geld binnengeharkt dan verwacht. De gemeente rekende op 75.000 euro meer door de forse hogere toeristenbelasting voor TT-overnachtingen. Maar dat werd uiteindelijk 55.000 euro.

Het was vorig jaar de eerste keer dat Assen daadwerkelijk het hogere TT-belastingtarief kon inzetten. Want door corona ging in 2020 en 2021 het kamperen op de TT-campings niet door.

De prijsverhoging tijdens de TT gaat om meer dan een verdubbeling van de toeristenbelasting. In plaats van 1,40 euro is het tarief 3 euro per nacht. De gemeente dacht hiermee ruim 140.000 euro op te halen, maar het bedrag is blijven steken op 100.000 euro, zo blijkt uit de cijfers.

Fors minder TT-overnachtingen

Oorzaak van de tegenvallende opbrengst is een forse daling in het aantal overnachtingen. De gemeente dacht zo'n 47.000 overnachtingen te scoren tijdens de TT. Maar dat viel fiks lager uit, namelijk bijna 35.000.

De oorzaak van die daling is volgens de gemeente niet alleen toe te schrijven aan de TT Taks, waar de campings en hotels aanvankelijk grote moeite mee hadden. Ze waren bang dat de klanten daarmee weggejaagd zouden worden. Volgens een evaluatie van de gemeente zijn er meerdere oorzaken te noemen voor de afname van het aantal TT-kampeerders.

Kortere verblijfsduur

De nasleep van corona, de inflatie en onduidelijke berichtgeving over het wel of niet open zijn van campings, zijn er debet aan dat het aantal overnachtingen vorig jaar is achtergebleven. Verder bleven de kampeerders volgens een deel van de ondernemers ook korter dan anders. Bijna unaniem wijzen ze de hogere kosten als oorzaak aan.