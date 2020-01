Meer jagers mogen wilde zwijnen doden

Tot nog toe is het schieten van zwijnen in Drenthe voorbehouden aan acht buitengewoon opsporingsambtenaren. De jagers van de 22 Drentse jachtverenigingen krijgen op korte termijn ook de opdracht om alle wilde zwijnen in hun gebied te doden 'met een geschikt kogelgeweer'. Tot nog toe moesten ze de zwijnen laten lopen, ondanks dat de provincie ernaar streeft om de wilde zwijnen te weren.

0-stand

"In Drenthe hebben we een 0-stand voor wilde zwijnen afgesproken, die gaan we handhaven", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet. "We krijgen signalen dat ze vaker voorkomen in Drenthe. We kunnen geen bordje op de provinciegrens zetten om ze tegen te houden."

Wilde zwijnen kunnen voor schade zorgen aan landbouwgewassen, maar dat is niet de voornaamste reden om op dit moment actie te ondernemen tegen het oprukkende zwijn. Verkeersveiligheid en de gezondheid van varkens op varkenshouderijen komen volgens Jumelet in het geding.

Op de A37 werd onlangs een wild zwijn doodgereden. "Het gebeurt vaker, de A37 is niet de enige keer geweest. Mensen gaan er vanuit dat ze hier niet voor komen, dus ze houden er ook geen rekening mee", stelt de CDA'er. "Ook hebben we te maken met de Afrikaanse varkenspest die de dieren met zich meedragen. We willen voorkomen dat hier ziektes uitbreken."

