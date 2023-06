Wethouder in Meppel overleeft motie van afkeuring

Ze kreeg de motie van afkeuring voor haar reactie op een interview met haar in de Meppeler Courant, over de Grote Kerk. Daarin stelt ze dat de gemeente de duimschroeven van het kerkbestuur wellicht maar moet aandraaien, als de verkoop van de kerk niet doorgaat. Er waren plannen om de kerk onder meer in te richten als bibliotheek, maar dat is van tafel.