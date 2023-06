Personeel van horeca schouwburg Ogterop in Meppel raakt baan kwijt door besluit gemeenteraad

De vier medewerkers van de horeca van schouwburg Ogterop in Meppel raken per direct hun baan kwijt. Dat is het gevolg van een besluit van de gemeenteraad van Meppel gisteravond, die geen geld voor de stichting wil vrijmaken. "Doe dit niet", riep wethouder van financiën, Klaas de Vries op het laatste moment nog.

De gemeente wilde 60.000 euro aan de stichting Horeca Schouwburg Ogterop geven. De stichting kampt namelijk met verliezen en onderzoekt mogelijkheden om de zorgelijke financiële situatie te kunnen keren. Het geld zou gebruikt worden om in de tussentijd overeind te blijven.

CDA, ChristenUnie en PvdA vinden niet dat de gemeente moet inspringen om de financiële problemen van de stichting op te lossen. "Met dit geld nemen wij de doorbetaling van de salarissen voor onze rekening", mengde wethouder Jeannet Bos, die verantwoordelijk is voor cultuur, zich in het debat. "Als we dit geld niet betalen, staat personeel op straat", waarschuwde ze.

Zomer

De bijdrage van 60.000 euro was bedoeld voor het kunnen betalen van salarissen tijdens de zomer, als de inkomsten nihil zijn omdat er dan weinig tot geen activiteiten zijn in Ogterop.

Onder de stichting werken vier mensen in vaste dienst. Daarnaast zijn er mensen in dienst via een payrollconstructie. Zij krijgen betaald wanneer ze werken. De horeca in Ogterop is alleen open als er activiteiten of voorstellingen in de schouwburg zijn.

Horeca zit in een stichting

De horeca van de schouwburg in Meppel is sinds 2018 opgegaan in een aparte stichting. Het idee erachter was dat de stichting zelf voor de financiën moest zorgen en dat de gemeente daar niet voor hoeft in te springen. De gemeente is eigenaar van de schouwburg.

Ondanks de waarschuwingen van de wethouders, krijgen de drie oppositiepartijen steun van de coalitiepartijen. Alleen GroenLinks en SP zijn tegen.

"Het is zeker de intentie niet om mensen op straat te laten belanden", zegt Egbert Knorren namens het CDA. "Maar dat is de verantwoordelijkheid van de stichting. Niet van de gemeente en ook niet van de gemeenteraad." En ook de andere partijen die het steunen, vinden dat de stichting zelf de broek moet ophalen. Het college zegt verbijsterd te zijn over de keuze van de raad.