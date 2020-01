Blik op het woeste Drenthe bij Havelte

Jan Meine Jansen uit Meppel zette een ruig landschap op het doek. Annemiek Rens, conservator Drents Museum: "Hij was heel erg geïnteresseerd in het woeste Drenthe, dat zie je ook in dit werk van het Kamperzand bij Havelte uit 1934. Hij zoomt echt in op dat zand, het is bijna abstract, het is bijna een soort buitenaards landschap. Meine Jansen zou uiteindelijk ook abstract gaan schilderen. Dit is een mooi voorbeeld van zijn Drentse periode."

Compleet anders

Samen met Jan Baaiman, van de Historische Vereniging Havelte, zoeken we dezelfde plek op. Het verschil is groot. "Het is compleet anders, het is allemaal begroeiing, zand is er niet meer, ja daar lopen we op maar verder is het er niet." Er was zand, heide, water, het was een veelzijdig gebied. Baaiman geeft aan dat na de Tweede Wereldoorlog, toen er een kazerne kwam, het gebied totaal is veranderd door onder meer de aanplant van bomen.

"Als er over negentig jaar weer een schilderij gemaakt zou worden, dan zal het er weer heel anders uitzien. Misschien staan er wel woningen. Ik hoop het niet natuurlijk. Ik hoop dat wij, en de generaties na ons, nog jaren plezier kunnen beleven van dit gebied", aldus Baaiman.

Barbizon van het Noorden

Het schilderij maakt deel uit van de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents Museum, die tot en met 22 maart 2020 te bezoeken is. Je ziet hier werk van grote kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en in schilderijen vereeuwigden.

Kunstwerken van onder meer Israëls, Mesdag en Van Gogh laten de unieke eigenschappen van Drenthe zien. Het Drents Museum werkt voor deze tentoonstelling samen met Stichting Het Drentse Landschap.

