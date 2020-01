Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Darten, lammetjes aaien of planten plukken die je kunt eten. Dit weekend is er weer van alles te beleven in onze provincie.

Dutch Open Darts

Het grootste dartstoernooi ter wereld wordt gewoon in onze provincie gehouden. Vrijdagochtend al gestart, met duizenden deelnemers - van amateur tot professional. Het toernooi is het hele weekend, met op zondag vanaf 12.30 uur het finaleprogramma. Dat begint met de koppelfinales, en brengt ook de halve finales en de finales in het dames- en herentoernooi. De ontknoping is ook te volgen via TV Drenthe en www.rtvdrenthe.nl.

De Bonte Wever, Stadsbroek 17, 9405 BK Assen, meer informatie en het programma op www.dutchopendarts.nl

Poëzieweek

De week van de poëzie, we zitten er middenin. Bij boekhandel Van der Velde in Assen is vrijdagavond de dichtersavond STRAX. Er zijn dichters die voordragen uit eigen werk, onder wie Justin Westra - de stadsdichter van Meppel. Er is live muziek van Erwin Reinders en Sjoerd Brouwer.

Boekhandel Van der Velde, Gedempte Singel 11, 9401 JM Assen, vrijdag 19 tot 21 uur, www.libris.nl

Lammetjes aaien

Heb je al zin in het lentegevoel na die druilerige januarimaand? De lammetjes in Meppel kunnen je zaterdag vast helpen. Je kunt de lammeren niet alleen zien rennen en springen, je kunt ze ook aaien.

Schaapskudde Meppel, Kolderveense Bovenboer 4, 7948LV Nijeveen, zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Wildpluk-workshop

Elk seizoen zijn er weer andere planten die je kunt eten. De berm kan een soort moestuin zijn, maar je moet dan wel weten wat je er kunt vinden. Planten, bessen, wortels en zaden, Leah Groeneweg vertelt wat je ziet en wat je kunt eten. Van 11 tot 13 uur wordt er gewandeld en geplukt.

Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger, zaterdag van 11 tot 13 uur, www.hunebedcentrum.eu

Hardlopen in Zuidlaren

Hup met de benen! De eerste loop van het Loopcircuit Rabocup Assen - Noord-Drenthe is zondag. De Arnoud Magnin wintercross in Zuidlaren is traditioneel de aftrap van de serie wedstrijden. Bikkels kunnen kiezen uit een loop over vier of acht kilometer. Inschrijven kan tot een half uur voor de wedstrijd, die om 10 uur begint.

ZFC Zuidlaren, Randweg 3, 9471 TA Schipborg, zondag 10 uur, www.rabocupassennoorddrenthe.nl

Excursie: Doldersummerveld na de brand

Wil je toch graag naar buiten, dan kan het Doldersummerveld je bestemming zijn. Tijdens de excursie zie je hoe de natuur zich herstelt na de grote brand in augustus 2018. Komen dieren terug of blijven die weg? En hoe zit dat met de flora? Wat voor effect heeft de as op de bodemgroei? En hoe zit dat met de bodemdieren, hebben zij de brand overleefd? Pas geleden werden er zeldzame paddenstoelen op het veld ontdekt door onderzoeker Ronald Morsink.

Informatiecentrum Huenderhoeve, Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum, zondag 13.45. Vanaf daar wordt gecarpoold naar de startlocatie in Zorgvlied. www.drentslandschap.nl

Stamppot-ritten

In de museumtrein van Museumspoorlijn STAR wordt zondag winterse kost geserveerd. Ooit was het heel gewoon om in de trein te eten, maar de restauratiewagon is zo goed als verdwenen. Zondag kunt u in de historische trein kiezen uit drie soorten stamppot. Onderweg bekijkt u in de avondschemering het winterse landschap in de verlichte en verwarmde trein die rijdt op de grens van Drenthe en Groningen. De reis vertrekt om 17.30 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Wel even online boeken, kaartjes zijn niet ter plekke te koop!

Station Stadskanaal, Stationsstraat 3, 9503 AD Stadskanaal, zondag 17.30 uur, www.stadskanaalrail.nl

Meer natuur

Natuurlijk is er nog veel meer te zien en te doen in de Drentse natuur. Veel meer vind je op www.roeg.tv/agenda/!

En voor de deelnemers aan Dry January, die de afgelopen maand de alcohol lieten staan: zaterdag mag er weer een biertje op tafel. Proost.