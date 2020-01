Duitse en Nederlandse politie gaan samen de strijd aan met plofkrakers

De politie in de Nederlands-Duitse grensregio gaat intensiever samenwerken in de strijd tegen de voornamelijk uit Nederland afkomstige plofkrakers. Een speciaal rechercheteam uit Nedersaksen gaat nauw samenwerken met de Nederlandse politie en agenten uit Noord-Rijnland-Westfalen.

RTV Noord meldt dat het nieuwe rechercheteam volgens een woordvoerder van de politie in Osnabrück uit ervaren rechercheurs bestaat. De bovenregionale samenwerking moet de grensoverschrijdende samenhang van de plofkraken in kaart brengen.

Volgens de Duitse politie is de Nederlandse dadergroep goed georganiseerd. "We hopen door onze zeer goede en nauwe samenwerking met de politie in Nederland en Noord-Rijnland-Westfalen de daders op het spoor te komen", aldus de woordvoerder.

Veel schade

Alleen al in Nedersaksen zijn sinds 2015 met name in de aan Drenthe grenzende regio's Emsland en Bentheim 63 geldautomaten opgeblazen, aldus de Duitse politie. De schade aan gebouwen bedraagt meer dan vier miljoen euro. In Drenthe waren de afgelopen jaren vooral pinautomaten in Emmen de pineut. De Nederlandse Vereniging van Banken besloot gisteren dat geldautomaten 's nachts dicht blijven om het risico op plof- en ramkraken te verkleinen. ABN Amro liet in november vorig jaar weten tientallen pinautomaten volledig te sluiten vanwege plofkraken.

De werkwijze van de daders is altijd dezelfde, vertelt de politie aan RTV Noord. "Ze proberen geldautomaten van banken te laten exploderen om zo geld buit te maken. Meestal vluchten ze met een snelle auto. Door de ontploffing en de drukgolf ontstaat vaak behoorlijke schade aan gebouwen en goederen, waarbij er ook gevaar is voor omwonenden."

