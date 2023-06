Natuur- en milieuorganisaties vinden Drentse stikstofplannen 'nietszeggend'

"Een nietszeggend plan." Natuur- en milieuorganisaties uiten stevige kritiek op de plannen van de provincie Drenthe om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen.

Volgens de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten leidt het Drentse Plan Landelijk Gebied (DPLG) tot niks behalve meer stilstand. Er worden geen keuzes gemaakt, vinden ze, en het is volgens de organisaties niet slim dat de provincie nog geen geld van het Rijk vraagt.

De natuur- en milieuorganisaties vinden dat het DPLG 'geen enkel antwoord geeft op hoe Drenthe de grote opgaven wil aanpakken'. Die opgaven zijn de herinrichting van de landbouw, het beter beschermen van de natuur en het oplossen van het stikstof- en waterkwaliteitprobleem schrijven de drie aan Provinciale Staten (PS). "In het plan worden alleen de Drentse opgaven in zeer algemene zin beschreven, worden geen keuzes gemaakt en worden geen aanpak of oplossingsrichtingen gepresenteerd."

Originele plan was harder en duidelijker

Natuurmonumenten, Milieufederatie en Drentse Landschap hebben vooraf aan tafel gezeten (net als onder andere de landbouworganisaties) om hun inbreng te geven. Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie: "Er lag veel meer op tafel dan nu uiteindelijk in het het Drentse Plan Landelijk Gebied terecht is gekomen. Er zat een verregaande mix van maatregelen voor landbouw, natuur en water en stikstof in die ik nu niet terugzie."

Hoekstra vermoedt dat het provinciebestuur het plan met name zo heeft uitgekleed vanwege de vorming van een nieuw college. "Er stond ook een bedrag in, dat is er op het laatste moment ook uit gehaald."

Verzoek om nul euro

De drie organisaties snappen ook niet waarom er niet om geld gevraagd is bij het Rijk. Hoekstra: "Nu is er een verzoek vanuit Drenthe van nul euro", zegt Hoekstra. Volgens hem is het nu het moment om geld te vragen, om natuur en landbouw aan te pakken. "Friesland en Groningen hebben al een claim ingediend bij het Rijk."

Hoekstra vervolgt: "Drenthe kan beter wel een schot voor de boeg geven. De opgave is hier vijf tot zes keer zo groot als bijvoorbeeld in Groningen. Dat komt omdat we op zandgronden zitten, met vee en bijna alle natuurgebieden last hebben van te veel stikstofneerslag."

Jumelet wacht debat af

Landbouw- en natuurgedeputeerde Henk Jumelet liet vorige week al weten dat het om een conceptversie gaat, dat er nog veel onduidelijk is en het nog lang gaat duren voordat er een definitieve versie is.

"Ja er lag een groter plan. Dat eerste stuk dat ook gedeeld is met alle overlegpartners heeft nog geen politiek draagvlak omdat er nog geen nieuw college is en het huidige college geen mandaat heeft voor deze beslissingen", zegt hij nu. "Daarom hebben we een aantal hoofdstukken eruit gehaald."