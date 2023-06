Grote veiligheidsoperatie tijdens TT: 'Heel veel te doen in Assen'

De TT en alle festiviteiten daaromheen zorgen voor een massale toestroom van bezoekers richting Assen. Om dat alles in goede banen te leiden is de gemeente al maandenlang bezig met de voorbereidingen.

Het kloppend hart van de operatie vormt een veiligheidscentrum in Assen. Vanuit dat centrum houden zo'n dertig personen van het zogeheten multifunctioneel samenwerkingsteam alles nauwlettend in de gaten. In het team zitten onder meer de politie, brandweer, ambulance, verkeersregelaars en de organisatie van het TT Festival.

"Zij kijken of alles goed verloopt en of de mensen in het veld hun werk goed kunnen doen. De politie kan bijvoorbeeld mensen aansturen als er ergens een calamiteit is. En de organisatie kan de drukte in de gaten houden", legt burgemeester Marco Out uit. "Het is voor de gemeente Assen en voor heel veel andere partijen een heel grote operatie. Al vanaf het vorige festival zijn de voorbereidingen begonnen."

Kilometers aan dranghekken

Voor de veiligheid in de Asser binnenstad zorgen niet alleen de mensen in het centrum en in het veld, maar wordt er ook flink wat materieel gebruikt. In totaal zijn er zo'n 1800 dranghekken met een totale lengte van 4,5 kilometer geplaatst. Verder hangen er tientallen camera's in de binnenstad.

Elke ochtend maken ruim dertig buitendienst medewerkers de gehele binnenstad weer schoon. Zo'n twintig medewerkers zorgen voor alle dranghekken, wegafzettingen en fietsenstallingen. Daarbij krijgt Assen hulp van de gemeenten Tynaarlo en Groningen.

'Heel veel taken'

"Er komen heel veel taken op ons af als gemeente", aldus Out. "Dat betekent dus het beveiligen van de openbare ruimte, maar ook het opruimen van alle rommel. Er is heel veel te doen in de stad."