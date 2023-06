Spoedeisende hulp WZA klaar voor de TT

De spoedeisende hulp in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is dit weekend - hoe kan het ook anders - helemaal in TT-sferen gebracht. Zo staat er een minibike, hangt er een TT-vlag en zijn opnamekamers pitboxen geworden. "We dachten: laten we er eens een feestje van maken", zegt verpleegkundige Annet.

Ook voor het WZA is het TT-weekend geen alledaags weekend. Naast de gewone stroom van patiënten, kunnen er in het ziekenhuis ook coureurs binnenkomen die bijvoorbeeld gewond zijn geraakt bij een crash. "Daarover zijn medische afspraken gemaakt met het circuit, waar ik niks over kan zeggen", reageert Harm-Jan.

Spoedartsen op circuit