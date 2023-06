Afwezige Rossi blijft favoriet in Assen: 'Tot aan m'n dood'

Podcast ValenTTino

Vorig jaar maakte RTV Drenthe een podcast over Valentino Rossi: ValenTTino. In de serie zocht de omroep het antwoord op de vraag wat Rossi zo'n succesvolle coureur maakte en waarom de baan in Assen hem zo goed lag. Ook doken we in de enorme populariteit van Rossi. In de vijf afleveringen kwamen allerlei mensen aan bod: van oud-coureurs tot commentatoren en van fans tot Rossi's voormalig monteur.