Ontsnappen uit de wereld van Shakespeare? Dat kan vanaf vandaag in Wittelte

En de escaperoom in Wittelte zat niet bij de pakken neer. Tot voor kort was er één kamer te vinden in een boerderijthema, maar daar is nu dus een tweede bijgekomen. "Wij zochten een thema dat aansloot bij de regio en met het oog op toeristen kwamen we daarom uit bij Shakespeare."

Props van theater

Shakespeare leeft in de regio van Wittelte, voornamelijk door het Shakespearetheater in Diever. De inspiratie en inrichting voor de kamer kon ook voor een groot deel bij het buurdorp gehaald worden. "Na de voorstellingen verkoopt het theater af en toe een deel van de voorwerpen die gebruikt zijn. Hier hebben wij voor een groot deel de nieuwe escaperoom mee ingericht", vertelt Pot.

Het bestuur en de acteurs van het theatergezelschap zijn niet de eerste die proberen te ontsnappen uit de nieuwe kamer. Als proef is de 'room' al even open en de reacties van de bezoekers zijn volgens Pot positief.

Antonius en Cleopatra

Vanmiddag is de officiële opening van de escaperoom, maar 's avonds vindt er nog een primeur plaats. De eerste try-out Antonius en Cleopatra wordt opgevoerd in het Shakespearetheater.

De samenwerking met de regio, zoals met de buren in Diever, is ook precies waar de familie Pot zich op wil richten. "Wij zijn op zoek naar thema's die aansluiten op de regio. We willen een verbinding zijn tussen een activiteit en wat er speelt in de buurt", aldus Pot.