Subsidie noodzaak om buitenschools cultuuraanbod betaalbaar te houden in Zuidwest-Drenthe

Concurrentie

"Een oplossing kan zijn om voor het seizoen 2023-2024 een eenvoudige subsidieregeling te ontwikkelen", schrijft Blueyard. Het onderzoeksbureau geeft wel aan dat een subsidieregeling in beginsel openbaar is. Daarmee staat de regeling dus open voor iedereen. "Ook voor ervaren aanbieders uit andere regio's, die deze Drentse 'markt' er graag bij willen doen. Om tijd te winnen zou er bijvoorbeeld voor gekozen kunnen worden om aanbieders die het huidige Scala-aanbod bieden voorrang te geven en hen te ondersteunen in de aanvraag."

De onderzoekers geven aan dat het verstandig is om de collectieven of andere initiatiefnemers ook te helpen met huisvesting. Locaties die geschikt zijn voor de lessen staan al bekend bij de leerlingen. Om daar een nieuwe functie voor te verzinnen noemt Blueyard kapitaalvernietiging. Uit het onderzoek blijkt huisvesting dan ook een groot probleem te zijn. Kleinere initiatieven hebben moeite met het vinden van gunstige (goedkopere) locaties. Dat zou kunnen betekenen dat ze meer geld moeten vragen voor een les om de kosten te dekken. Gemeenten moeten daarom helpen, denkt Blueyard.

Kosten onder de streep niet lager

Als de subsidie van de gemeenten op dezelfde hoogte blijft zoals het geval was met Scala, dan kunnen er problemen ontstaan, denkt het onderzoeksbureau. Bijvoorbeeld vanwege de hoge kosten voor huisvesting. "De huisvestingskosten worden grotendeels via een subsidie voor huisvesting vanuit de gemeenten gecompenseerd. Echter, vanwege toenemende onderhouds- en beheerkosten is deze 'huursubsidie' niet meer toereikend."

Dat zou voor verschillende aanbieders van cultuurlessen dus voor problemen kunnen zorgen. De onderzoekers zeggen ook dat de gemeenten moeten accepteren dat uurtarieven voor lessen straks hoger kunnen gaan uitvallen.

Docenten die vast in dienst waren bij het kunstencentrum doen dat nu als zzp'er. Volgens het onderzoeksbureau is dat een besparing op de loonkosten. Maar of dat in de werkelijkheid zo is, vraagt het bureau zich af. Bij Scala kregen zzp'ers 40 euro per uur betaald. Blueyard verwacht dat het in de nieuwe situatie rond de 55 euro zal zijn. "Dat betekent dat daarmee de totale personeelslasten niet veel zullen verschillen van de Scala-situatie." Onderaan de streep zijn de kosten voor de gemeenten waarschijnlijk niet lager.

Haast

Als laatste geven de onderzoekers mee om haast te maken. "Door het abrupte einde van Scala is het belangrijk om de bestaande leerlingen duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden na de zomervakantie." Hoe langer het duurt voor er duidelijkheid is, hoe meer cursisten in de tussentijd alternatieven gaan zoeken, denken ze. "Organiseer daarom een professioneel subsidietraject."