Avonturier Rolo: Van Angola naar Zwartemeer

Het is regenachtig en vroeg donker. Het weerhoudt Rolo, lopend op teenslippers, er niet van zorgeloos voor het raam in zijn appartement in Emmermeer een kopje koffie te drinken. De Portugees telt het aantal auto's dat richting het centrum van Emmen rijdt. "Hier ben je niet twee uur kwijt om twintig kilometer vooruit te komen", glimlacht Rolo.

Primeiro de Agosto

De route van de Portugees naar Zwartemeer is opmerkelijk. Na een succesvolle tijd in de Portugese eredivisie bij Braga besloot Rolo in 2013 op avontuur te gaan naar Angola. "Ik kende de coach van Primeiro de Agosto goed, omdat we samen speelden bij Braga. Hij vroeg me voor vijftien dagen naar Angola te komen om voor de landstitel te strijden. Ze zochten nog een rechteropbouwer. Het werden de langste vijftien dagen van mijn leven."

Weer lacht Rolo. Hij denkt met veel plezier terug de vijf jaren in Afrika. "Ik was de enige witte man in de hele competitie", vertelt hij. "Dat was heel grappig. Iedereen wist wie ik was. Natuurlijk kenden de mensen van de club me bij naam. Alle andere fans kenden me als de witte man. Het was heel geestig."

Middenopbouw

"In Angola heb ik op een andere manier leren spelen. Al die gasten waren zeer atletisch en agressief. In Portugal was ik gewend meer vanuit een boek met spelsystemen te spelen. Bij Primeiro de Agosto zette ik de lijnen uit, zodat mijn ploeggenoten - met al hun kracht - tot schot kwamen. Daarom houd ik er ook van om bij Hurry-Up soms op de middenopbouw te spelen."

Rolo geniet in Zwartemeer (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Na vijf landstitels in Angola keerde Rolo een seizoen terug naar Braga. Door financiële problemen bij de club uit zijn thuisstad mocht de linkspoot uitkijken naar een nieuw avontuur. "Ik heb in 2012 met Braga eens op een groot oefentoernooi in Limburg gespeeld: de Limburgse Handbaldagen. Daar was ik onder de indruk van de sfeer en het niveau", legt Rolo uit. "De BENE-League sprak me meteen aan. Ik heb bij mijn huidige teamgenoot Tiago Azenha en Joao Jacob Ramos, ook oud-speler van Hurry-Up, informatie opgevraagd. Ze vertelden me te komen."

Fans

"De fans van Hurry-Up zijn heel bijzonder. Ze komen zelfs naar de training kijken. Dat ben ik niet gewend", grijnst Rolo. Hij houdt van aandacht. "Het publiek komt naar de wedstrijd om vermaakt te worden. Ze willen iets onverwachts zien. Dat is de reden dat ik graag mooie passjes gebruik. Het kan ook heel effectief zijn. Als je gelijk staat verwacht de tegenpartij niet dat je een vlieger speelt."

Op zaterdag speelt Hurry-Up tegen LIONS. De formatie van Joop Fiege staat in het linkerrijtje van de BENE-League en is nog in de race voor drie prijzen: de BENE-Leaguetitel, beker en het landskampioenschap. "De verschillen tussen de teams zijn heel klein. Iedereen kan van iedereen winnen. Natuurlijk maken we kans op een grote prijs. Ik heb bij al mijn vorige clubs iets gewonnen", legt Rolo uit. Knipogend: "Hopelijk laat Hurry-Up me niet in de steek."

Leren

Het contract van avonturier Rolo loopt af. Hij ziet een langer verblijf in Zwartemeer heus zitten. "Op iedere plek op de wereld kun je positieve indrukken meenemen. Je leert van de mensen om je heen. Ik houd van die instelling."