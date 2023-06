Niemand wil sluiting horeca Ogterop Meppel, maar wie dekt tekort in de zomer?

De horeca in het theater heeft een bijzondere positie. Deze mag alleen open als er een activiteit of voorstelling is in de schouwburg. In de zomermaanden zijn die er nauwelijks en is dus de horeca ook zo goed als dicht. "Ondernemersrisico", zegt Knorren. "Dan moet de stichting zorgen dat die extra vet op de botten heeft voor in de zomerperiode."

Dit geldprobleem zou zich niet voordoen

"De horeca heeft alle jaren goed gedraaid", zegt wethouder Henk ten Hulscher in 2018 tegen de raad over de oprichting van de stichting. "Maar als die stichting negatieve cijfers krijgt, moet de stichting het probleem zelf oplossen. Alleen hebben we wel een probleem als eigenaar van Ogterop. Dan hebben we daar geen restaurantfaciliteit meer, met als gevolg dat er dan waarschijnlijk minder bezoekers komen. Ik ga er niet vanuit dat het probleem zich gaat voordoen, maar ik kan dat niet hardmaken."

Het probleem blijkt zich nu toch voor te doen. De schouwburg legt de bal bij de gemeente neer voor de oplossing. En dat is niet de eerste keer. Vorig jaar ging er wel 60.000 euro van de gemeente naar de horeca, om precies dezelfde reden. Daar deed de gemeenteraad toen niet moeilijk over. "Dat was een heel ander scenario dan nu", reageert Knorren. "Toen ging het om de gevolgen van corona en daarom hebben we vorig jaar verder geen vragen gesteld."

Tijdens de eerdere coronajaren was er compensatie vanuit het Rijk. De stichting onderzoekt mogelijkheden om de zorgelijke financiële situatie te kunnen keren.

Wiens verantwoordelijkheid?

Dat de gemeente voor het tweede jaar op rij moet investeren in de horeca van Ogterop gaat eigenlijk alle partijen in de raad te ver. Vandaar het voorstel van CDA, ChristenUnie en PvdA gisteravond. Het is tijd dat de stichting zelf haar broek ophoudt, is de mening van de raad. Tot op het laatste moment probeert de wethouder de raad op andere gedachten te brengen en vraagt hij het voorstel in te trekken. De partijen zijn er niet gevoelig voor. Alleen SP en GroenLinks vinden de gevolgen te ernstig om mee te gaan met voorstel.

Dat het geld bestemd is om salarissen mee te betalen, wisten de partijen in eerste instantie niet. "Dat argument kwam pas op het allerlaatste moment op tafel", reageert Knorren verbaasd. "Ineens werden we voor dat feit gesteld en dat de consequentie is dat vier mensen hun baan verliezen. We hadden het prettig gevonden als we dat eerder wisten. Was de uitkomst dan anders geweest? Dat zullen we nooit weten."