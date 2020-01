Over de knie bij topdarters Adams en Montgomery

"Ja, die loting was wel even slikken. Maar het is wel leuk om tegen hun te gooien", zegt Dees voor de partij. "Mooi op een TV-baantje. Dus ik heb mensen al een berichtje gestuurd dat ze via YouTube kunnen kijken. Dus dat is echt leuk", vult Slof aan. Beide mannen trainen dagelijks en beginnen vol vertrouwen aan hun missie.

Toch een beetje zenuwachtig

Het spelsysteem is in deze voorronde is kort maar krachtig. Bij drie gewonnen legs is de partij al voorbij en dus worden alle foutjes afgestraft. En met het knock-out-systeem zijn de verliezers ook meteen uitgeschakeld.

Met sneltreinvaart toveren Adams en Montgomery de 2-0 op het scorebord. De derde leg is voor het Nederlandse koppel. Maar de favorieten maakten hun status waar en rondde de partij met 3-1 af.

"Het was denk ik toch een beetje spanning. Je staat toch op een soort van podium met publiek achter je en het is wat rumoerig. Dus ik was denk ik toch een beetje zenuwachtig", blikt Dees terug. "Ja, een beetje spanning op de arm en dan vallen de triples niet makkelijk. En dan kom je gewoon tekort op zo'n tv-baantje.

Martin Adams

En of de drievoudig wereldkampioen Martin Adams ook opgelucht is na afloop? "Ik ben pas opgelucht als we het toernooi winnen", besluit de 63-jarige Engelsman.

Live op TV Drenthe

Vandaag waren in Assen de koppelwedstrijden. Morgen volgt het singletoernooi en de beste 64 mannen en de beste twee vrouwen gaan door naar zondag. De finales van de Dutch Open Darts zijn zondag vanaf 12.30 uur live op TV Drenthe te zien.