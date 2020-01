Dit weekend in de Drentse natuur: 1 en 2 februari

De natuur nodigt je ook dit weekend weer uit. Begin februari goed met een wandeling door de natuur of bezoek een boeiende lezing en kom meer te weten over het Drentse landschap.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda.

Excursie door het bos

Trek de wandelschoenen aan en ga met de gids op pad. Tijdens de zondagse wandelexcursie ontdek je wat de zachte winter met het bos doet. Deze wandeling duurt circa twee uur en is voor zowel jong als oud een leuke tocht.

Veranderingen van het landschap

Het landschap van Drenthe heeft veel kunstenaars in de negentiende eeuw geïnspireerd. Wat is er sinds die tijd eigenlijk veranderd in het landschap? En hoe is het met de planten en dieren gegaan? Hoe wordt er gewerkt aan het herstel van natuur en landschap? Uko Vegter, hoofd Natuur en landschap bij Het Drentse Landschap, geeft hierover op zondag een lezing in het Drents Museum.

Vraag het de boswachter

Zie je dit weekend iets in de natuur waar je meer over wilt weten? Misschien heeft de boswachter een antwoord. Stuur je vraag naar roeg@rtvdrenthe.nl, het liefst met een foto erbij. De redactie verzamelt vragen voor boswachter Hans Kruk van Staatsbosbeheer. Op dinsdag 4 februari houdt hij namelijk in de ROEG! Hoek in de bibliotheek van De Wijk een vragenuurtje. Je mag de vraag natuurlijk ook zelf komen stellen!

Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.