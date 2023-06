Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Fantasy Festval Emmen

In het Rensenpark in Emmen is zaterdag en zondag het festival Fable & Fantasy. Het park wordt omgetoverd tot een fantasiewereld met sprookjesfiguren. Ook kun je je terug wanen in de middeleeuwen of een bezoek brengen in de wereld van de steampunk. Natuurlijk kun je ook genieten van een hapje en drankje en een kijkje nemen op de grote fair. Zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur, de toegang is 21,50 euro. Zondag is het festival van 11.00 tot 19.00 uur, met een toegangsprijs van 19,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis naar binnen, mits onder begeleiding van een volwassene.