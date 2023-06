Verdieping vaarweg Meppel langer op pauze

Het ministerie van Infrastructuur pauzeert landelijk zeventien infraprojecten, onder meer vanwege de stikstofproblematiek. In totaal gaat het om veertien wegen en drie vaarwegen. Van die projecten ligt er een in Drenthe: de Vaarweg IJsselmeer-Meppel.

In juli vorig jaar werd al bekend dat het verdiepen van de vaarweg 2,5 jaar vertraging zou oplopen. Het project is nu volledig gepauzeerd en het is onbekend wanneer het wel door kan gaan. "De projecten die worden gepauzeerd blijven in het aanlegprogramma staan en de inzet is om, als er genoeg stikstofruimte, geld en personeel is, zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de aanleg ervan", laat het ministerie weten.