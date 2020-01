Winnaar Dutch Open Darts 2019: Mijn vrouw en kinderen waren in tranen

"Mijn vrouw was in tranen en m'n jongste zoon ook. Maar die had per ongeluk een beuk van z'n broer in z'n gezicht gekregen omdat hij stond te juichen. Maar ze leven altijd zo met me mee en ze moeten papa al zo vaak missen in het weekend. Dan is het leuk dat dat een keer terugbetaald wordt met goede resultaten", glundert Veenstra.

Inkoper bij jachtbouwer

Hij combineert z'n dartcarrière met een 40-urige werkweek. Bij jachtbouwer Steeler in Steenwijk doet hij de inkoop. "We krijgen de jachten casco binnen en maken ze helemaal op maat gereed voor de klant. Als de bouwlijst eenmaal bekend is, dan zorg ik dat alles op tijd binnenkomt. En ik verwerk ook alle facturen", licht Veenstra toe. Onder z'n collega's is het inmiddels bekend dat hij goed kan darten. "Ja, dat weten ze wel. Want ik ben nogal eens weg. Maar gelukkig kan ik dat hier goed regelen."

Voorzitter BDO liegt alles bij elkaar

Veenstra speelt nu nog voor de BDO, de British Darts Organisation. Maar die bond zit in financieel zwaar weer. Zo wacht hij nog altijd op zijn prijzengeld van het WK. "Ze hebben nog helemaal niks uitgekeerd en ze hebben ook een schuld bij een Nederlands mediabedrijf dat de Marlboro Masters voor hen heeft opgenomen. Die voorzitter liegt gewoon alles bij elkaar", zegt Veenstra gedecideerd.

Overstap naar PDC?

Daarom denkt hij na over een overstap naar de PDC, de Professional Darts Cooperation. Dat is de bond van het grote geld waar ook Michael van Gerwen voor speelt. Maar daar wordt slechts een select gezelschap van 128 darters toegelaten.

Vorig jaar deed Veenstra mee aan de Q-school waar je een tourkaart kunt bemachtigen voor de prestigieuze bond. Maar dat lukte niet. "Het is niet dat m'n leven ervan afhangt. Ik heb het hier heel erg naar m'n zin. Als je een PDC-tourkaart haalt ben je ook weer vaker weg en dat moet je ook allemaal maar zien te regelen thuis en hier op het werk. En ik vind het ook fijn als ik na een weekend darten op maandag weer gewoon lekker aan het werk kan", aldus Veenstra.

Trainen

Een groot trainingsbeest is de 38-jarige darter uit Overijssel in ieder geval niet. "Ik speel op dinsdag competitie bij De Skoffel in Heerenveen en in het weekend heb ik wel vaak toernooien. Maar verder train ik één of twee avonden in de week misschien drie kwartier of een uurtje. Maar voor de Lakeside en de Dutch Open probeer ik toch wel even elke avond een paar pijltjes te gooien", besluit Veenstra.

Live op TV Drenthe

Vandaag waren in Assen de koppelwedstrijden. Morgen volgt het singletoernooi en de beste 64 mannen en de beste twee vrouwen gaan door naar zondag. De finales van de Dutch Open Darts zijn zondag vanaf 12.30 uur live op TV Drenthe te zien.