Waterschap WDODelta verhoogt waterpeil extra als buffer tegen droogte

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet in een deel van haar werkgebied de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen extra hoog tot boven het normale maximumpeil.

Het waterpeil van de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer is nu nog voldoende om tot deze actie over te gaan, maar WDODelta ziet een omslagpunt aankomen."Daarom willen we niet wachten, maar direct handelen", zegt bestuurder Nicole Koks. "Anders verliezen we naast kostbare tijd ook kostbaar water."