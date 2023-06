Veiling verzameling Moup uit Meppel trekt 400 belangstellenden

De veiling van de inboedel van het huis van Moup in Meppel heeft zaterdag ongeveer 20.000 euro opgeleverd. "De boeldag is super verlopen", zegt veilingmeester Richard Hessink. "Er kwamen ruim 400 mensen op af."

Moup was in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw antiekhandelaar in Meppel. Samen met zijn vrouw Jannie had hij daar een winkel.