Kabinet komt in september met eigen plan voor landbouwsector, FDF wil demonstreren

Het kabinet komt in september met zijn eigen plan voor de hervorming van de landbouwsector. Dat zei minister Piet Adema van Landbouw vanmiddag na de ministerraad.

Daarin zal staan hoe de sector tot en met 2040 hervormd zal worden. Eerder deze week klapte het overleg over het Landbouwakkoord toen lobbyclub LTO zich terugtrok.

Volgens Adema mag het nu niet meer te lang duren; hij wil de komende tijd 'full swing' aan het werk voor een plan. Het kabinet heeft onder meer gesproken over het conceptakkoord dat er lag, na het maandenlange landbouwoverleg. Deze '95 procentsversie', zoals Adema het noemt, wordt vandaag openbaar gemaakt. Daarin zitten volgens hem 'bouwstenen' voor het kabinetsplan.

CDA wil niet meer onderhandelen

Het CDA wil echter niet meer voor de zomer met de andere drie coalitiepartijen onderhandelen over de stikstofparagraaf uit het regeerakkoord. Dat zei CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra na de ministerraad. Eerder was dat nog wel de inzet van de partij.

Wanneer wel verder wordt onderhandeld, maakte Hoekstra niet helemaal duidelijk. Wel is het de bedoeling dat erover is gepraat voordat het kabinet zijn nieuwe landbouwplannen presenteert. Het is niet bekend welke gevolgen het stoppen van de onderhandelingen over stikstof hebben voor het nieuwe plan voor de landbouwsector.

Een van de drie

Een paar weken na de verkiezingen voor de Provinciale Staten maakte het CDA bekend dat ze niet meer kan leven met dat onderdeel van het akkoord. De partij wil dat 2030 als deadline voor de stikstofdoelen van tafel gaat. Deze wens blijft bestaan, zei Hoekstra vandaag.

Het CDA stelde drie voorwaarden voordat het opnieuw wilde onderhandelen. De regeling voor boeren om te stoppen of te innoveren moest er liggen, in alle Provinciale Staten moesten nieuwe coalities zijn gevormd en er moest een landbouwakkoord klaar zijn. Alleen aan de eerste voorwaarde is voldaan en het laatste gaat niet meer lukken.

Demonstraties van boeren

De Tweede Kamer debatteert volgende week donderdag over het klappen van het landbouwakkoord. Boeren hebben aangegeven om dan mogelijk demonstreren in Den Haag. "Optoeren naar Den Haag!", roept Farmers Defence Force (FDF) boeren op. De protestgroep wil dat het CDA uit het kabinet stapt.