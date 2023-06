Monumentaal vispandje in Assen krijgt geen winkel maar kantoor

Subsidie van gemeente

Janssens kreeg voor de restauratie van het monumentje van de gemeente uiteindelijk 40.000 euro subsidie. Assen was al lang blij dat er eindelijk iets ging gebeuren met het oudste winkelpandje van de stad. Want de gevelstenen vielen jaren terug al eens uit de muren, waardoor er ook afzethekken omheen moesten en de toenmalige eigenaar gesommeerd werd iets aan het pand te doen.

Die was ondertussen al jaren met verschillende plannen bezig. Maar hij kon het met de ambtenaren op het stadhuis maar niet eens worden over zijn ideeën voor nieuwbouw op die locatie met appartementen en later verbouw. Want de gemeente wilde hoe dan ook het stukje historisch Assen behouden.

Doorn in oog

Als Assenaar kon Janssens het verval niet langer aanzien. Het was hem een doorn in het oog, en uiteindelijk kocht hij met succes het 'zorgenkindje' over. De Asser ondernemer knapte eerder al in de provinciehoofdstad het voormalige logement 't Wapen van Drenthe op, op de hoek van de Collardslaan en de Vaart Zuidzijde. Ook dat was verpauperd geraakt. Beneden zit daar nu alweer sinds enkele jaren Grand Café 't Wapen, met bovenin tien appartementen.

Juweeltje erbij