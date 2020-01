Voor het eerst sinds oorlog joodse gebedsdienst in Coevorden

Voor het eerst in 78 jaar zal er in de synagoge in Coevorden een joodse gebedsdienst worden gehouden. Tot 2 oktober 1942 werd iedere vrijdag een dienst gehouden in de sjoel. Tijdens de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden bijna alle Joodse inwoners van Coevorden weggevoerd.

De eenmalige dienst zal worden voorgegaan door de liberale vrouwelijke rabbijn Tamarah Benima en heeft als doel om de inwoners van Coevorden en omstreken kennis te laten maken met een joodse gebedsdienst. "Er zijn bijna geen joden meer in Drenthe, dus het is vooral bedoeld voor belangstellenden", vertelt Dirkje Mulder van de synagoge.

Liberale dienst

Tijdens de dienst zal de rabbijn voorlezen uit de Thora, wordt er gebeden en wordt er gezongen in het Hebreeuws. Doordat de dienst wordt voorgegaan door een liberale rabbijn, kunnen mannen en vrouwen gewoon in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Dat is anders dan bij de orthodoxe joden, waar beide geslachten de dienst gescheiden bijwonen.

Het bestuur van de synagoge organiseert de speciale dienst in het kader van 75 jaar vrijheid, waar dit jaar in heel Nederland uitgebreid bij stilgestaan wordt. "Maar we willen niet alleen maar stilstaan bij de oorlog. We willen ook graag meer laten zien over het leven van de Joden", zegt Mulder.

De gebedsdienst vindt plaats op 14 februari om 19.00 uur. De toegang is gratis, maar de synagoge verzoekt mensen zich aan te melden in verband met de beperkte ruimte.