Zware mishandeling met koevoet onvoldoende bewezen: vrijspraak

Een 49-jarige man uit Ekehaar is vrijgesproken van zware mishandeling. Het staat voor de rechter onvoldoende vast dat het slachtoffer uit Assen zwaargewond is geraakt door een slag met een koevoet of ander zwaar voorwerp.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Een ruzie over zeven tientjes ging aan het incident in Assen op 11 april 2021 vooraf. Dit gebeurde bij de toenmalige woning van de man uit Ekehaar. Zijn rivaal kwam naar zijn woning om geld op te eisen. De 49-jarige man voelde zich bedreigd en belde de politie.

Gapend gat

Toen de agenten kwamen stonden de beide mannen tegenover elkaar. Een van hen had een bebloed hoofd. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar schrokken de artsen van het gapend gat in de schedel van de man. Er zaten botsplinters in zijn hersenen. Hij moest onmiddellijk worden geopereerd. Het is niet exact duidelijk geworden wat er precies bij de woning in Assen is gebeurd.

Klap met zwaar voorwerp waarschijnlijker

In het letselrapport valt te lezen dat het letsel alleen door geweld van buitenaf is ontstaan. Een andere onderzoeker concludeert dat het waarschijnlijker is dat het letsel door een klap met een zwaar voorwerp is ontstaan dan een val tegen een paaltje. Met dat laatste scenario kwam de 49-jarige man uit Ekehaar.

Op de grond

Er is geen koevoet of een ander hard voorwerp gevonden op de plek waar werd gevochten. De koevoet die later in beslag is genomen is niet onderzocht op eventuele DNA-sporen. De verdachte en zijn vrouw zeiden dat het slachtoffer tijdens het gevecht op de grond terecht kwam.

Te veel ongerijmdheden