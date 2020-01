Curator Camping Anloo: stroomnet niet simpel te herstellen

Curator Jan Pieter Dijstelberge vond het 'uit oogpunt van zorgvuldigheid' goed om zelf poolshoogte te nemen met een deskundige. "Want het gaat mij ook zeker aan het hart, dat de mensen daar nu zonder stroomvoorziening zitten", aldus de curator.

Forse investering

"Er deden allerlei verhalen de ronde, met verschillende bedragen, wat het zou kosten om de boel te herstellen. Daarom heb ik zelf een installateur erbij geroepen, om te kijken wat er nodig is om het netwerk weer veilig te laten draaien. Want elektriciteit zal er toch weer moeten komen. Maar dat zal een forse investering worden, al moet ik de offerte nog binnenkrijgen", zegt de curator.

Dijstelberge gaat dat zelf niet op tafel leggen. "Ik kan geen opdrachtgever zijn, want het is een lege boedel. Er is een schuld van meer dan een miljoen, en ik heb te maken met vier hypotheekhouders, die allemaal een eigen belang hebben in Camping Anloo. De één is een notaris, die geld stak in restaurant Woodz, de ander heeft een hypotheek verstrekt voor de grond, en zo zijn er nog twee schuldeisers. Wanneer ik met één bank te maken zou hebben, door wie een hypotheek verstrekt was, had het eenvoudiger gelegen."

Geen koper in zicht

Een koper, die eventueel het netwerk opknapt, is ook nog lang niet in zicht. Daarvoor moet de curator eerst toestemming van de vier hypotheekhouders hebben om de failliete boedel te verkopen. "Eentje heb ik nog niet gesproken. Ze kunnen ook afzonderlijk besluiten te veilen." Het deel wat failliet is betreft zo'n veertig percelen met opstal, verspreid als een lappendeken over het recreatieterrein. "Ja, makkelijk is het niet", verzucht Dijstelberge.

Wel zijn er zo'n veertig andere eigenaren die gezamenlijk zo'n zeventig van de 110 huisjes bezitten. "Wellicht dat die gezamenlijk vervanging van het stroomnet voor hun rekening willen nemen", oppert de curator. "Ik kan het hen voorleggen, of zij die investering willen doen. Want een koper heb ik zo 1-2-3 niet."

Onvoorstelbaar

De curator noemt het 'onvoorstelbaar' wat er de laatste jaren allemaal rond Camping Anloo gebeurd is. "Als je teruggaat in de tijd, en leest wat zich allemaal heeft afgespeeld rond illegale permanente bewoning, en het slechte beheer van de camping, dat geeft geen fraai beeld. Met nu nog eens de afsluiting van het elektriciteitsnetwerk erbij, dat maakt het verhaal er niet beter op."

Wel vindt Dijstelberge het 'volkomen terecht' dat Enexis tot afsluiting van de stroom heeft besloten. "Er is al vier keer brand geweest. En als je dan zelf ziet hoe die elektriciteit er allemaal bij ligt, dat is echt gevaarlijk." Volgens de curator heeft Enexis hem niet van tevoren gewaarschuwd. "Ik heb tot nu toe niet gesproken met Enexis. Er is alleen met de burgemeester overleg geweest, over het voornemen om de stroom eraf te halen."

Kaarsjes brengen bij Albert Zweers op Camping Anloo wat licht in de duisternis (foto: RTV Drenthe/Lidian Boelens)

Calamiteitenfonds?

Wel hoopt de curator dat er snel een oplossing wordt gevonden, en het netwerk vernieuwd kan worden. "Want er zal toch elektriciteit moeten komen." Hij hoopt ook op een soort calamiteitenfonds bij de gemeente Aa en Hunze, om geld daaruit te gebruiken voor de stroomvoorziening.

De gemeente Aa en Hunze bekijkt ondertussen de situatie op de camping van dag tot dag. "We brengen dagelijks de status van alles en iedereen hier in kaart, en wie hulp nodig heeft. Voor iedereen is een oplossing", zegt woordvoerder Adwin Peeks.

Hotelovernachtingen

Gisteren regelde de gemeente voor negen bewoners een overnachting bij het Fletcher Hotel in Zeegse. "Elke dag kijken we opnieuw wie we in een hotel moeten onderbrengen. Dat gaat dan om mensen die nergens anders onderdak hebben, maar toch veilig door de nacht moeten." Volgens de gemeente is het hotel als uitvalsbasis 'wel een tijdelijke oplossing voor de korte termijn'.

"Het is niet zo dat we voor de lange duur hotelovernachtingen blijven regelen", zegt gemeentewoordvoerder Peeks. "We brengen overdag in kaart wie er allemaal nog zitten en welke individuele hulp nodig is. Wij helpen ze erbij, maar ze moeten uiteindelijk zelf het leven weer oppakken. "

Vandaag heeft de gemeente ook de riolering en de watervoorziening geïnspecteerd, om te zien of die door het ontbreken van stroom nog wel goed werken. "En mocht dat niet het geval zijn, dan gaan we bedenken hoe we dat oplossen. Maar voor zover bekend, is er gewoon water."