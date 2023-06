Asielaanvraag afgewezen voor deel asielzoekers die relden in bus

Vernielingen en bedreigingen

Staatssecretaris Eric van der Burg was laaiend over het incident. "Het is echt schandalig. Voor mijn part waren ze langs de snelweg uit de bus geschopt." Ook premier Rutte reageerde fel. "Dan kookt je bloed", zei hij een dag erna.

Lopende proef

De versnelde procedure waarin de asielzoekers terechtkwamen, is mogelijk wegens een lopende proef van de IND en partners. Als bekend is dat iemand (in potentie) een overlastgever is, dan gaat die persoon de versnelde procedure in. Dit betekent dat gesprekken direct worden ingepland en waar mogelijk rust- en voorbereidingstijd wordt onthouden. "In het hele proces wordt door de partijen duidelijk gemaakt dat overlast niet getolereerd wordt, en dat dit de reden is voor het snelle proces", aldus de IND in een toelichting.