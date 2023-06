Taakstraf en rijontzegging voor veroorzaken ernstig ongeval op N48 bij Zuidwolde

Een 39-jarige man uit Hoogeveen is voor het veroorzaken van een zwaar ongeval bij Zuidwolde veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De rechter legde hem ook een half jaar rijontzegging op.

De man reed vorig jaar op 16 april op hoge snelheid en met een te zwaar beladen aanhanger over de N48. De aanhanger ging door de snelheid en het gewicht slingeren. De man verloor de macht hierover en de aanhanger kwam op de andere weghelft terecht. Een botsing met een andere auto was het gevolg. De bestuurder daarvan liep een gebroken borstbeen en gekneusde heupen op.

Onverschillig rijgedrag

Ook de 9-jarige dochter van de Hoogevener raakte gewond. Zij zat zonder autogordels bij haar vader voorin de auto. De rechter vindt dat de dertiger zeer onverschillig rijgedrag vertoonde. Dat de aanhanger te zwaar was beladen, was hem bekend. De spatborden waren door de man eraf gehaald en lagen in de kofferbak. Ze drukten door de vracht op de wielen.