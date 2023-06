TT-toerist haalt nat pak tijdens sanitaire stop in centrum Assen

Een TT-ganger met hoge nood die afgelopen nacht zijn blaas wilde legen in het centrum van Assen, heeft zichzelf flink in de nesten gewerkt. De Duitser raakte tijdens de korte noodstop langs de Zuidersingel uit balans en duikelde zo ter hoogte van de Oosterhoutsstraat het water in.

Na de onbedoelde duik klom de man zelfstandig de kade weer op. De brandweer, die was opgeroepen om het slachtoffer uit het water te halen, kon daardoor terugkeren naar de kazerne.

Hulp van ambulancepersoneel kwam daarentegen erg gelegen. De man kreeg, toen hij het ongelukkige avontuur kon laten bezinken, een deken om warm te blijven. Voor zover bekend had hij geen last van onderkoelingsverschijnselen, waardoor een bezoek aan het ziekenhuis niet nodig was.