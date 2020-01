Gaslek gevonden op Camping Anloo, bewoner gecheckt in ambulance (update)

In restaurant Woodz, links op de foto, is een gaslek gevonden (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

Een nieuwe calamiteit op Camping Anloo aan het einde van de middag. Bij een controle is een gaslek gevonden onder de vloer bij restaurant Woodz, dat voorop de camping zit. Ook werd een bewoonster in een ambulance gecontroleerd op hartproblemen.

"Het gas bij Woodz is afgesloten, daarmee is de gevaarlijke situatie beëindigd", zegt de gemeente. Gevolg is wel dat acht andere chalets, die op hetzelfde gasnet zitten, nu ook zonder gas zitten. Van die acht worden er twee bewoond, zo zegt gemeentewoordvoerder Adwin Peeks. "Eén daarvan gebruikt geen gas. De andere wel, maar die heeft nu een alternatieve plek voor de nacht."

De tientallen bewoners van de Camping Anloo waren even bang dat ze na afsluiting van de stroom, dat gistermorgen door Enexis gedaan werd, ook allemaal het gas moesten missen. Dat beperkt zich nu tot één chalet, zo zegt de gemeente.

Explosiegevaar

De getroffen bewoners zijn Anne en Arnold, die het chalet tijdelijk huren. "Heb ik net warme voeten, moeten we ons huisje uit", zegt bewoonster Anne. "We willen niet, maar we moeten wel. Ze zeiden dat vanwege explosiegevaar de leiding afgesloten moest worden."

De gemeente heeft ze aangeboden met een taxi naar een bed & breakfast te brengen, maar ze weigeren het alternatieve verblijf. "Dat is maar voor een weekend en dan is het klaar. We mogen hier namelijk niet terugkomen, omdat er geen verwarming is." Ze kiezen ervoor om tijdelijk op een boot van een vriend in Groningen te bivakkeren.

Anne en Arnold zitten bijna een jaar op Camping Anloo, in afwachting van hun nieuwe appartement in Hoogeveen. Over een maand kunnen ze pas in hun nieuwe woning. "Maar al onze huisraad staat in het chalet, wat gebeurt daar mee? Nu er geen verwarming meer is, en het blijft zo vochtig, lijkt me dat niet goed voor onze spullen", zo vreest ze. "Ik vind de gang van zaken heel erg vreemd. Dit riekt naar sabotage", zegt ze boos.

Pas laat gevonden

De gemeente noemt het 'hoogst ongelukkig' dat de nieuwe calamiteit pas aan het einde van de middag aan het licht kwam. "We zijn de hele dag al op de camping bezig, en dan ontdekken we pas aan het einde van de dag zo'n gaslek. We hadden dat natuurlijk liever aan het begin van de dag gehad. Maar het is nu opgelost", besluit Peeks.

Of dat ook echt zo is, dat het is opgelost, valt nog te bezien. Inmiddels melden zich meer gedupeerde bewoners bij RTV Drenthe, die 'plotsklaps' zonder gas zitten. "Ik stond te koken en ineens ging het gas uit. Waar zijn ze toch mee bezig? Een gaslek bij Woodz? Dat moet ik eerst met eigen ogen zien, anders geloof ik het niet. Ik krijg het idee dat ze alles aangrijpen om ons hier weg te krijgen", zegt een verdrietige Thea van Lunen, die met haar man Tinus al jaren op Camping Anloo woont.

Ambulance

Van Lunen wond zich zo op over de problemen op de camping dat de ambulance 's avonds voor haar moest komen. Ze werd nagekeken vanwege hartproblemen, maar uiteindelijk bleek dat zij niet naar het ziekenhuis hoefde. De gemeente heeft Van Lunen inmiddels hulp aangeboden.

Hotelovernachtingen

Voor de komende nacht, heeft de gemeente Aa en Hunze net als gisteren voor enkele bewoners een hotelovernachting geregeld, omdat er nog altijd geen stroom is op de failliete camping. Die is gistermorgen door Enexis afgesloten vanwege een onveilige en brandgevaarlijke situatie. De mensen die geholpen worden, hebben geen alternatief onderkomen en ook geen aggregaat waarmee ze niet veilig de nacht door kunnen komen.

De curator van de failliete Camping Anloo heeft vandaag gekeken met een installatiebedrijf of er eenvoudig stroom te regelen is, maar dat wordt 'geen simpele klus'.

Particuliere beveiliging (update 21:45 uur)

De curator van de camping heeft op verzoek van de gemeente particuliere beveiliging ingeschakeld. Die zal tijdens de avonduren en 's nachts op de camping patrouilleren. Ook de eerder ingestelde brandwacht blijft aanwezig. Hulpverleners blijven in contact met de bewoners. Ook is er een calamiteitennummer geopend. Volgens de gemeente zijn inmiddels alle bewoners die zorg nodig hebben in beeld. Hen is allen hulp aangeboden.

