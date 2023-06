De Week van Drenthe: TT, maar ook veel over landbouw en Drentse Landbouwhuis

Het is de week van de TT. TT-festival, TT Night Ride, TT-campings, TT Nacht en natuurlijk de wedstrijden zelf. De Italiaan Francesco Bagnaia pakte vandaag de winst in de MotoGP. Maar in Drenthe gebeurde er deze week ook nog wel wat andere dingetjes. Een klein overzicht.

Vooral de landbouw kwam deze week in het nieuws. Zo'n 170 boeren in Drenthe en Groningen krijgen mogelijk te maken met een forse naheffing van de Belastingdienst. Zij deden aan houtteelt op hun landbouwgrond, in samenspraak met de overheid. De Belastingdienst vindt het nu bosgrond en komt met een aanslag als de grond wordt verkocht of overgedragen. De Hoge Raad buigt zich momenteel over de kwestie.