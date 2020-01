Britse Drent over Brexit: ‘Ik moet het accepteren'

"Ik luisterde de BBC vanochtend en hoorde verhalen van mensen die feest gaan vieren vanavond, maar voor mij en mijn familie is er niet zoveel te vieren", zegt ze. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid over haar en haar bedrijf. Dat ze geen Nederlands paspoort heeft, maakt haar toekomst onzeker. Ze is daarom benieuwd naar de verdragen die het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie de komende tijd zullen sluiten. "Ik heb veel klanten die over de grens zitten in België en Duitsland. Het is een drempel om overheen te gaan wat betreft bedrijfsvergunningen", zegt Yaedell. "Ik had het zeker niet gewild."

Anna Yaedell en haar zoon. In tegenstelling tot haar moeder heeft hij wel een Nederlands paspoort (foto: Anna Yaedell)

Geen stemrecht

Hoewel de 48-jarige Yaedell een Verenigd Koninkrijk buiten de EU niet bewust heeft meegemaakt, mocht ze tijdens het referendum in 2016 niet stemmen omdat ze meer dan vijftien jaar in een ander land woont. "Ik vind het raar dat mensen beslissingen nemen over mijn leven."

Dat leidde tot ongemakkelijke gesprekken met anderen die in het Leave-kamp zitten. "Engeland is diep verdeeld, zelfs binnen mijn eigen familie. Mijn eigen ouders hebben voor de Brexit gestemd. Moet je je voorstellen, dat zijn moeilijke gesprekken die je dan met ze voert."

Is het verlaten van de EU nu nog onderwerp van gesprek? "In het begin was het heel moeilijk. Ik was boos op ze. Nu hebben we besloten om er niet meer over te praten. Ik begrijp het niet. Hoe kan het dat, als je een dochter en kleinzoon in Nederland hebt, dat je voor iets kiest dat direct invloed op hun leven heeft?"

Leave of Remain, Yaedell heeft het een plekje gegeven en kijkt naar de toekomt. Ze heeft inmiddels een Nederlandse verblijfsvergunning voor de duur van 10 jaar gekregen. "Ik moet gewoon accepteren dat het nu gaat gebeuren en er verder niet bij stilstaan", aldus Yaedell. "Ik heb niets te vieren, dat is duidelijk. Maar we gaan gewoon door. Heel veel mensen denken dat morgen alles gaat veranderen, maar dat is niet zo. Er is nog heel veel te beslissen, dus ik wacht het af."