Het NK Kubb in Nijeveen; van campingspel tot prestatiesport

Liefst 600 deelnemers aan het NK Kubb doen zaterdag een gooi naar de Nederlandse titel in Nijeveen. Op de velden van SVN'69 krioelt het van de stokjesgooiende fanatiekelingen.

Kubb club De Losse Pols organiseert het NK. Jelle Homans is van de club en weet dan ook precies wat Kubb is. "Het is een Zweeds buitenspel. Een soort combinatie tussen bowlen en jeux de boules. Het is een teamsport, je speelt het 6 tegen 6. Het doel is de blokjes om te gooien en daarna de koning in het midden om te gooien en dan heb je gewonnen."

Zoals Homans het zegt klinkt het simpel, maar met 96 deelnemende teams moet een winnaar daar wel een lang traject voor afleggen. Ook voor titelverdedigers 'Black Kubb Masters' uit Rotterdam begint het in de poulefase. "Een beetje tactiek, een beetje techniek en voor de rest je hoofd erbij houden" legt Jacco Groeneweg van de 'Black Kubb Masters' uit. "Het is gewoon een kwestie van concentratie."

Homans won het toernooi in 2019. Daarna werd het door de coronamaatregelen steeds afgelast. Toch staat de winst toen hem nog helder voor ogen. "Het is vooral leuk, maar als je hem wint is er wel een ontlading. En als je dan de prijs op mag halen en een jaar die beker thuis mag laten staan, dat is prachtig om mee te maken."

De deelnemers zijn blij dat het NK weer georganiseerd wordt. Er zijn overigens meer prijzen te winnen dan alleen die voor 's lands beste kubbteam. Ook een verkleedprijs en een prijs voor de beste sfeer zijn voor sommige teams het hoofddoel. "Het is een top campingsport" lacht Jelle Homans. "Als je hier om je heen kijkt zie je dat mensen het op heel verschillende manieren beleven. Maar de kern is dat het leuk is om te doen, en sommigen zijn wat fanatieker dan anderen."