Maker levende games in Meppel: 'Je mag je eigen wereld bedenken, hoe vet is dat?'

Geheime deuren, een boekenkast die verplaatst, een wasmachine waar je doorheen kunt klimmen of een lasergevecht met een vreemde. Het kan vanaf september in het verlaten winkelcentrum Swaenenborgh in Meppel. Dit weekend worden de trailers opgenomen en komen de eerste fantasiefiguren tot leven.

"We zijn er al heel lang mee bezig", legt Alita Smit uit. Ze is het creatieve brein achter de organisatie. "Je mag je eigen wereld bedenken. Hoe tof is dat?"

Haar trots: het spel Dark Wizard waarin deelnemers in een geheime wereld van tovenaars terechtkomen. Ongeveer twintig tot dertig acteurs spelen tegen een hondertal deelnemers. "Mensen moeten het idee hebben alsof ze in een film zijn beland. Ze stappen in een verhaallijn en moeten missies doen. Ze moeten keuzes maken in het spel en uiteindelijk komen ze bij hun eigen einde."

Het concept lijkt op dat van een escaperoom. Maar er is volgens Smit ook een groot verschil: "Bij een escaperoom zit je altijd in een kamer, dat duurt een uur en dan ben je er weer uit. Hier hebben mensen echt contact met acteurs, kunnen ze zelf keuzes maken."

Het spel heeft een vleugje Harry Potter, maar dan in het decor van een verlaten winkelcentrum.