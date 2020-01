FC Emmen huurt doelman uit Premier League

Dahlberg speelde in de jeugd van Älvängens IK, voordat hij in 2015 de overstap maakte naar IFK Göteborg. Daar debuteerde hij in 2017 in de Allsvenskan, het hoogste niveau van Zweden. In de winter van 2018 kocht Watford hem (voor 4 miljoen euro), maar maakte de doelman op huurbasis het seizoen af bij IFK Göteborg.

De doelman heeft inmiddels al twee A-interlands gespeeld. Zijn eerste was in 2018 (tegen Estland) en onlangs speelde hij 90 minuten lang mee in het oefenduel tegen Moldavië. Dat was op 9 januari. Zweden won dat duel met 1-0.

FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers: "Als Dennis Telgenkamp uitvalt, zijn we op doel te dun bezet door de langdurige blessure van Matthias Hamrol. Door Pontus toe te voegen aan de selectie, zijn we nu op die positie ook voldoende bezet."