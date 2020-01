Rowan uit Emmen wil fitste man van het Noorden worden

"Ik verwacht dat het een enorme uitdaging wordt, ik heb niks te verliezen dus ik ga gewoon all out!" CrossFit is een uit Amerika overgewaaide sport waarbij gewichtheffen, atletiek en gymnastiek gecombineerd worden in één trainingsvorm.

Vijfde editie

Rowan is één van de tweehonderd deelnemers aan de kampioenschappen die in verschillende categorieën de strijd met elkaar aangaan. De sport én het evenement zitten enorm in de lift. "Dit is de vijfde editie van de Battle of the North. We groeien niet alleen qua deelnemers, maar ook het niveau van de atleten wordt steeds hoger", zegt organisator Dennis van der Sluis.

De 19-jarige Emmenaar heeft een verleden in het professioneel rugby, maar hij focust zich nu volledig op CrossFit. Hij is elke dag te vinden in zijn trainingscentrum CrossFit Emmen. "Ik vind crossfit superleuk omdat er zoveel afwisseling in zit. Om er verder mee te komen, moet je helemaal stukgaan. Het is echt een geweldige uitlaatklep."