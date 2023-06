Ambulances in Drenthe doen er een kwartier over om de spoedeisende hulp te bereiken

De tijd die het kost om een patiënt met spoed naar het ziekenhuis te vervoeren nadat die ter plekke is behandeld was in Drenthe in 2021 gemiddeld 15.29 minuten. Dat is drie minuten langer dan vijf jaar eerder. In 2017 hadden Drentse ambulances gemiddeld 12.28 minuten nodig om een spoedeisende hulp van een ziekenhuis te bereiken.

Het landelijk gemiddelde ligt op 13.05 minuten. Ambulances in Flevoland doen er met 18.27 minuten het langst over om een ziekenhuis te bereiken in een spoedgeval. Dat blijkt uit cijfers die de gezamenlijke regionale omroepen hebben verzameld.

Sluiting spoedeisende hulp

Dat het langer duurt om een patiënt in Drenthe naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis te vervoeren heeft vooral te maken met de sluiting van de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal. Dat zegt een woordvoerder van UMCG ambulancezorg, dat in Drenthe het regionaal ambulancevervoer verzorgt. Ook heeft de spoedeisende hulp van Meppel beperkt ruimte. Dat betekent dat ambulances vaker moeten doorrijden naar een ziekenhuis in bijvoorbeeld Groningen of Zwolle.

Ook waren er meer time outs door personeel bij ziekenhuizen, waardoor spoedeisende ritten daar niet altijd terecht konden.

Aanrijtijd