Lees terug: zo verliep de 92e TT van Assen

12:57

Kjeld Nuis te gast op TT Circuit

Kijk eens wie we daar hebben... Het is Kjeld Nuis, meervoudig Olympisch kampioen (en voormalig inwoner van Emmen). Nuis - groot liefhebber van auto- en motorsport - is samen met zijn vriendin en zoontje op uitnodiging van zijn sponsor Red Bull op het TT Circuit. "Ik vind het echt te gek hier", zegt hij enthousiast.

"De rit hierheen in de auto was al gaaf. Je ziet al die motoren achter elkaar rijden. Ik wilde eigenlijk zelf ook op de motor, maar met z'n drietjes is ook leuk hoor", grapt hij. Het is de eerste keer dat Nuis de TT van dichtbij ziet. "Het gaat echt zó hard, het ziet er heel anders uit dan op televisie."

Zelf rijdt Nuis op een Ducati, dus gaat hij straks ook even langs bij het Ducati-team. "Maar ik ben hier vandaag namens Red Bull, dus ik heb ook gekeken bij de Honda-motor. We mochten er geen foto's van maken, maar dat heb ik stiekem toch gedaan", lacht hij. Of er ooit een motorcarrière voor Nuis in zit? "Nee joh. Dat kan en durf ik ook nooit. Die gasten liggen zo plat op het asfalt. Dat moet je echt van jongs af aan leren, net als met schaatsen"