Liveblog: Collin Veijer eindigt als zevende in de Moto3-race

Nog even over de TT Nacht

Zo'n 85.000 bezoekers trokken gisteravond en vannacht naar het TT Festival. Volgens de organisatie was het sfeervol druk, met "een ouderwetse TT-sfeer". Ook de gemeente Assen is tevreden. Volgens een woordvoerder was het "een gezellige, drukke, beheersbare avond".