Liveblog: de 92e TT gaat beginnen!

Wie vertrekken er straks van pole?

In de MotoGP vertrekt Marco Bezzecchi vanaf poleposition. Hij zette gisteren met 1'32.405 de snelste tijd neer, gevolgd door Fabio Quartararo en Pecco Bagnaia. Gistermiddag werd daarnaast nog een sprintrace gereden, die overtuigend werd gewonnen door Bezzecchi.

Een klasse lager, in de Moto2, vertrekt Alonso López vanmiddag vanaf de eerste startplek. Hij reed een tijd van 1'36.247. Zonta van den Goorbergh, de enige Nederlander in de Moto2 vanwege de blessure van Bo Bendsneyder, zette de 23e tijd neer. De crash die hij een dag eerder maakte tijdens de trainingen zaten nog te veel in z'n hoofd.