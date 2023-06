Luister hier live naar TT Radio Drenthe

Krijgen we weer een masterclass van Marco Bezzecchi in de MotoGP-race vanmiddag of kan wereldkampioen Pecco Bagnaia zijn kunststukje van een jaar geleden in Assen herhalen? En kan Collin Veijer, na zijn uitstekende kwalificatietraining, stunten in de Moto3 om 11.00 uur? Je hoeft er niets van te missen. TT Radio Drenthe is de hele dag in de lucht.