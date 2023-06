Organisatie TT Nacht: 'Avond met ouderwetse TT-sfeer'

Assen kijkt terug op een geslaagde TT Nacht. Zo'n 85.000 bezoekers trokken zaterdagavond naar de binnenstad om daar te feesten, onder meer bij de verschillende podia. De gemeente Assen spreekt van "een gezellige, drukke, beheersbare avond".

Volgens de organisatie was er veel uitbundigheid, plezier en vrolijkheid onder het publiek. "Het was sfeervol druk, een feestavond met een ouderwetse TT-sfeer", aldus directeur Jan Gerben Krol van het TT Festival. De feestgangers waren goed verspreid over de stad, inclusief de TT Kermis.

Drie aanhoudingen

De politie heeft in de binnenstad drie aanhoudingen verricht. In de Javastraat werd een 23-jarige Assenaar aangehouden omdat hij drugs op zak had. .

Even buiten het centrum van Assen, aan de Overcingellaan, werd rond 0.45 uur nog een 21-jarige man uit Zutphen aangehouden. Hij had geen identificatie bij zich en werd daarna aangehouden wegens het beledigen van een agent. Volgens de politie is niet duidelijk of hij ook het TT Festival heeft bezocht.