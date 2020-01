MBO-studenten toveren Barak Linde om tot expositieruimte

Barak Linde, vlakbij Zuidwolde, werd in 1940 geplaatst als onderdeel van een werkverschaffingskamp. In 1942 werd het een Joods werkkamp waar 86 Joden zaten. De barak maakt plaats voor woningen en zo'n 35 studenten van vier MBO-opleidingen gaan helpen bij het verplaatsen en opknappen van de barak.

"Onze opdracht is om al het materiaal dat eruit komt weer her te gebruiken. Het idee is om de barak weer in originele staat op te bouwen. Dat rotte hout daar moeten we nog even wat voor verzinnen, maar het gaat vast wel lukken," aldus Winters.

Op deze plek wordt de barak weer opgebouwd. (foto: RTV Drenthe)

In totaal waren er 200 werkkampen in Nederland, waarvan zeven in de omgeving van Hoogeveen. Kamp Linde huisvestte aanvankelijk werkloze arbeiders die in de omgeving werkten. In januari werden de arbeiders vervangen door Joodse dwangarbeiders, die in oktober naar Kamp Westerbork werden gestuurd.

Melanie Doornbos, student interieurdesign aan het Alfacollege, doet mee omdat ze het belangrijk vindt dat er aandacht wordt besteed aan 75 jaar vrijheid. "En het is natuurlijk een onvergetelijke kans, dit project. Dat maak je maar een keer mee", zegt ze.

De werkbarak wordt naast Museum De Wemme weer opgebouwd. Robin: "Wij als bouwkundigen verzorgen de tekeningen, gaan het plan maken en zorgen dat alles in goede banen wordt geleid."

De bedoeling is dat het een soort expositieruimte wordt. Melanie: "We zijn van plan om een keuken te plaatsen, acht stapelbedden van drie lagen, een stukje waar mensen even kunnen zitten relaxen en nog een toilet in de stijl van vroeger."

De barak moet voor 5 mei klaar zijn. "Dat is een uitdaging, maar wel een heel leuk uitdaging," aldus Melanie.

In de omgeving van Hoogeveen waren zeven werkkampen. (foto: HCKW)

