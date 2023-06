Veel bezoekers komen gratis zwemmen in Zwinderen

Geen abonnement of entreekaartje is vandaag nodig in Zwinderen. Vanwege de 25-jarige verjaardag van de gemeente Coevorden zet het zwembad de deuren open. Om drie uur stond de teller al op zevenhonderd bezoekers.

Het is een van de festiviteiten die in de gemeente georganiseerd worden, vertelt Liesbeth Mennink namens Stichting Bosbad Zwinderen. "Het is het 25-jarig bestaan van de gemeente Coevorden en we hebben hier een vijventwintigmeterbad, we laten mensen 25 baantjes zwemmen, het water is 25 graden en het is vandaag 25 juni. Dus wij dachten: dit moet het zijn."