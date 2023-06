TT-voorzitter Arjan Bos tevreden: 'Vooral vrijdag en zaterdag flink geplust'

Voorzitter Arjan Bos is tevreden over de 92e TT. Verspreid over drie dagen kwamen er 179.000 mensen naar het evenement in Assen, zo'n 13.000 meer dan vorig jaar. "Vooral vrijdag en zaterdag hebben we flink geplust", reageert hij.

Vandaag kwamen er alleen wel minder mensen dan een jaar geleden. Bos denkt een verklaring te hebben. "Het was vandaag met 31 graden echt heel warm", legt hij uit. "Misschien dat sommige mensen besloten om thuis te blijven." Het TT Circuit had zich ook voorbereid op de hitte van vandaag. Zo waren er waterafgiftepunten en werd zonnebrandcrème uitgedeeld.

Sprintrace

Ook de nieuwe sprintrace op zaterdag kan wat bezoekers hebben weggetrokken van de zondag, denkt de TT-voorzitter. "Maar ik maak mij er niet zo druk over hoor, want in z'n totaliteit zijn we gegroeid."

Ook denkt Bos dat er nog meer groei inzit op de zaterdag. "Mensen moeten denk ik ook nog even wennen aan de sprintrace. Het gaat ook steeds meer om de 'beleving' en alles eromheen. Dat zal blijven toenemen, dus volgend jaar verwacht ik ook weer een plus op de zaterdag."